От началото на годината НАП е извършила над 1000 проверки, а общо 1706 са те, като се прибавят и извършените в края на миналата година. „Глобите са около 10% от проверките, което за нас е добро постижение. Все още тече процес по събиране на документи и преценка дали увеличенията са обосновани“. Това заяви в студиото на „Събуди се” изпълнителният директор на НАП Христо Марков.

И добави: "Разчитаме на превенцията. Целта не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулативното вдигане на цени. Не сме репресивен орган“, подчерта той.

По последни данни наложените санкции възлизат на около 200 000 лева. „Няма наложена максимална глоба. В повечето случаи става дума за нарушения от по 6–10 стотинки. Има и онлайн обяви с неправилно превалутиране - там санкциите ще бъдат по-сериозни, дори когато се твърди, че става дума за техническа грешка“, заяви Марков.

„Има известни неудобства при пазаруването с евро - особено в малките магазинчета. Защото казват, че по-трудно се снабдяват с новата валута. Но предполагам, че от 1 февруари тези неудобства ще изчезнат. В някои по-отдалечени райони все още се работи само с левове, но това постепенно ще се промени", коментира той паралелното използване на лев и евро до края на януари у нас.

И припомни, че е направен подробен и доста добър анализ от експерти на БНБ съвместно с бизнеса. "Той показва, че най-добрият вариант е срокът за паралелно ползване на лев и евро да бъде един месец. В много други държави този период е бил дори по-кратък – около 14–15 дни“, уточни той.

Марков коментира и сигнал до NOVA, според който гробно място, което преди Нова година е струвало 125 лева, през 2026 г. вече е с цена 125 евро. На въпрос това е класически пример за най-големия страх на хората – че всичко ще стане „по две“ той подчерта: "Излиза, че за държавата може, а за бизнеса не. Не е така".

И обясни, че има такива решения, приети още през юни и юли месец на миналата година. "В някои общини тогава са взети решения за вдигане на цени и такси т включително за транспорт и услуги. Ние работим активно с областните управители и ще проверим конкретния случай с гробните места“, увери Марков.

По време на така наречения "буферен период", когато контролът не е бил толкова интензивен, възниква въпросът дали някои институции и търговци не са използвали момента, за да повишат цените необосновано. „Ние спираме подобни практики, където ги установим. Имаше такъв случай с градския транспорт в Плевен – намесихме се и нещата бяха изгладени“, даде пример той.