Световният атлас класира синия цвят като втория най-разпространен цвят на очите в света с около 8 до 10% от населението. В САЩ делът е по-висок – приблизително с 27%, пише "Фокус".

Учените твърдят, че въпреки това те все още се срещат сравнително рядко. По-впечатляващо е, че всички хора, които днес имат сини очи, са с един-единствен прародител, който спонтанно е развил мутация в гена за този цвят на очите.

През последните 6000 до 10 000 години от човешката история мутацията се разпространява от този прародител сред популациите по целия свят.

