През 2025 г. международната новинарска агенция Ройтерс публикува около 1,6 милиона снимки, улавяйки личното и политическото, триумфа и трагедията, докато фотографите представяха на света новинарските събития и ежедневието от 150 държави.

Фотографите на Ройтерс бяха на терен по целия свят през 2025 година. Те запечатаха конфликти, мир и крехки примирия, правителствени мерки срещу миграцията и преживяванията на мигрантите, елитни спортисти и спортни мечти.

Някои от кадрите са направени в момента на събитието, когато фотографите са действали в надпревара с времето и конкуренцията, опитвайки се да уловят мига сред колегите си. Понякога те са били на правилното място в правилния момент, не са се поколебали и така са създали изображения, придобили широка известност. Други снимки са част от дългосрочни документални проекти, продължили месеци, дори години.

Тези фотографии пораждат цяла палитра от емоции – те могат да бъдат вълнуващи, изненадващи, забавни или тъжни, понякога всичко това едновременно.

Някои са естетически красиви, експериментални, дори сюрреалистични. А част от тях със сигурност ще ви бъдат познати.

Сред снимките има и кадър на българина Стоян Ненов, направил снимка на Евиатар Давид, заложник на Хамас.

През октомври Израел се съгласи да освободи 250 палестинци, осъдени за убийство и други тежки престъпления, както и 1 700 палестинци, задържани в Газа от началото на войната, докато Хамас освободи последните 20 живи заложници, които държеше.

Обявлението на израелската армия, че са получили заложниците, предизвика радостни викове, прегръдки и сълзи сред хилядите хора, чакащи на „Площадът на заложниците“ в Тел Авив.

Стоян Ненов се отправил към Медицинския център „Рабин“ – болница „Бейлинсон“ в Пета Тиква, за да отрази пристигането на заложниците. Докато тълпи от роднини, добренамерени хора и други медии се събирали, станало трудно да се намери място, но Ненов и телевизионни колеги успели благодарение на превърнатия в платформа автомобил на един оператор, който им осигурил по-висока позиция за заснемане.

Един по един бившите заложници пристигаха и бяха отвеждани. Последният автомобил превозваше Евиатар Давид. За миг вратата на ван-а се отвори и видяхме радостната реакция на бледия, но щастлив Давид, който се усмихваше на невидимата тълпа, със свити юмруци до устата.

„Добре е всичко да е заснето в точния момент. Реакцията на Евиатар Давид показа друго ниво на емоция“, заяви Ненов.