Потенциално животоспасяващо лечение за инфаркти и инсулти, разработено на основата на отровата на един от най-смъртоносните паяци в света, е влязло в клинични изпитания върху хора, съобщиха изследователи от Австралия, цитирани от агенция Синхуа.

Настоящото клинично проучване на фаза 1 ще оцени безопасността, поносимостта и дозировката на IB409 - ново лекарство, разработено от молекула, открита в отровата на сиднийския фуниевиден паяк (Atrax robustus) от биотехнологичната компания Infensa Bioscience, се казва в изявление на Университета в Куинсланд (UQ).

Професор Глен Кинг от Института за молекулярна бионаука на UQ каза, че екипът му е публикувал "изключително обещаващи" предклинични резултати с Hi1a, протеин, получен от отровата на фуниевиден паяк в щата Куинсланд. „Ние вярваме, че Hi1a може да намали увреждането на сърцето и мозъка по време на инфаркти и инсулти, като предотвратява клетъчната смърт, причинена от липсата на кислород“, каза Кинг, добавяйки, че екипът му е установил, че Hi1a ефективно защитава сърцето. Предстои проучване, което ще подложи лекарството на допълнителни тестове, имитиращи сценарии за лечение в реална житейска ситуация, допълни ученият.

Според изявлението на изследователите, екипът на Infensa е превърнал Hi1a в IB409 – малка, специално проектирана част от паяковата отрова, която може да се използва за разработване на нови лекарства. „Ако фаза 1 и последващите клинични изпитвания на IB409 покажат, че той може безопасно и ефективно да лекува инфаркти, можем да подобрим живота на милиони хора, живеещи със сърдечни заболявания по света“, посочи главният изпълнителен директор на Infensa и изследовател от UQ професор Марк Смайт, цитиран от Синхуа.

Смайт отбеляза още, че нито едно съществуващо лекарство за сега не предотвратява увреждането, причинено от инфаркт и инсулт.