227 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени, проходими при зимни условия и обстановката е спокойна, работата по третиране продължава. В следващите часове прогнозите са за влошаване на метеорологичната обстановка, като при необходимост броят на машините и екипите на терен ще се увеличава.

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по път III-385 Шипково – Рибарица, както и през проходите „Превала” и „Троянски”.

Продължава обработката на настилките за осигуряване на безопасно пътуване на шофьорите. Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия. За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Агенция „Пътна инфраструктура” апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

Зимата постави на изпитание всички шофьори, които тръгнаха на път в събота.

"Според информацията от Ситуационния център към Агенция „Пътна инфраструктура“, няма сигнали за сериозни наводнения. Като цяло пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на цялата страна са почистени и проходими за движение при зимни условия". Това обясни в „Събуди се” директорът на "Ситуационния център и управление на трафика" към АПИ инж. Мирослав Ценов.

Леден капан над страната: Оранжев и жълт код за поледици и значителни валежи

По думите му на фона на валежите - обстановката през изминалата нощ е била спокойна. " Има локални участъци, при които, поради обилните валежи от дъжд, тъй като температурата е около 0 градуса, се наблюдават значителни количества валежи. Мерките, които предприема АПИ, включват пълна мобилизация на всички машини в цялата страна. Извършват се основно дейности по противообледеняване и опесъчаване на пътните настилки", подчерта Ценов.

В събота сутринта има снеговалежи в някои области – Монтана, София, Перник, Пазарджик и Благоевград. Снеговалежите са основно във високите части на планините. Всички проходи са почистени и проходими при зимни условия. Няма сериозно заснежени участъци. "Има ограничение за камиони над 12 тона при прохода Троян–Кърнаре", предупреди Ценов.

Той посочи, че в петък към 17:00 часа машините за снегопочистване в страната са били около 250. В събота сутрин към 6:30 часа те вече са 415. "Това са машини за снегопочистване във всички 27 области на страната", допълни той.

За свлачища и паднали дървета няма сериозни сигнали. "Водачи са сигнализирали за заледяване в участъци на тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“ и в района на Вакарел към автомагистрала „Тракия“. Там приоритетно са изпратени допълнителни машини за предприемане на мерки и опесъчаване", заяви шефът на "Ситуационния център и управление на трафика" към АПИ.

София в зимен режим: 160 снегорини в готовност, спрени автобуси и предупреждение за шофьорите

Ценов отправи призив към шофьорите - да бъдат внимателни и да не подценяват обстановката. "Въпреки всички тези призиви, много често се наблюдава как водачи – както на леки автомобили, така и на тежкотоварни – подценяват условията и не са подготвени, което създава предпоставки за опасност за останалите участници в движението. Имаше такива случаи през последните дни, при които заради неподготвени тежкотоварни автомобили се налагаше затваряне на определени участъци, докато бъдат изтеглени и пътят бъде почистен. Трябва да се движат наистина внимателно, със съобразена скорост, да не предприемат рискови маневри и отново напомням – да не изпреварват почистващата техника, защото има и такива случаи, а това е изключително опасно", предупреди той.