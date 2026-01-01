Листа от 15 кандидати за народни представители регистрира днес Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в Районната избирателна комисия в Стара Загора. „Сега залагаме на доста млади хора, които показаха воля за политическа работа. Имаме хора, които за първи път ще се кандидатират. Обнадеждени сме, че те решиха да продължат вълната, която свали правителството и да се занимават с политика, че имат ясна кауза и желаят да я заявят“, отбеляза водачът на листата Радослав Рибарски.

Той застава начело на списъка с кандидати за народни представители за шести пореден път. Сред приоритетите на коалицията в национален мащаб Радослав Рибарски отличи довеждането до край на правосъдната реформа. „Ние сме за силна България в силна Европа, което автоматично означава върховенство на закона и проевропейски ценности“.

В Старозагорско основният приоритет отново ще бъде енергетиката. „Договорът на AES изтича през май и това вероятно ще е основна тема в предизборната кампания. Ако те просто преустановят работа, ще бъде изключително опасно за електроенергийната система. Затова ще настояваме да се разгледа възможността за системни услуги от такива мощности, така че вълната от инвестиции във ВЕИ и в съоръжения за съхранение на енергия, да не доведе до проблеми в електропреносната мрежа. Това единствено може да се гарантира от централите в региона“, допълни водачът на листата на ПП-ДБ.

Кандидати за народни представители от Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“

1.Радослав Рибарски: Народен представител от „Продължаваме Промяната“ в 47-то, 48-то, 49-то, 50-то и 51-то Народно събрание. Председател на Комисията по енергетика в 47-я Парламент, заместник председател на същата в 48-то, 49-то, 50-то и 51-то Народно събрание. Член на комисията по отбрана.

2. Магдалена Овчарова: Общински съветник в Общински съвет – Стара Загора, адвокат. Член на Комисията по законност и обществен ред, заместник председател на Комисията по устойчиво развитие и международно сътрудничество

3. Бончо Григоров: Общински съветник в Общински съвет – Стара Загора. Председател на Комисията по образование, наука и защита правата на децата, член на Комисията по здравеопазване и на Комисията по спорт и младежки дейности, преподавател в Медицински факултет на Тракийски университет Стара Загора

4. Иван Лапчев: Общински съветник в Общински съвет – Казанлък, Член на комисията по култура, туризъм и вероизповедания и на Комисията по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда.

5. Радослав Василев: Депутат в 47-то, 48-то и 49-то Народно събрание с опит в законодателната дейност и парламентарния контрол. Член на комисиите по външна политика, въпросите на Европейския съюз, труда и социалната политика и регионалното развитие. Активно работи по теми, свързани с международното сътрудничество, социалната защита и подобряването на условията на труд.

6. Пенка Василева: общински съветник в Общински съвет-Чирпан, член на Комисията по наука, образование, защита правата и интересите на децата, младежта и спорта и на Комисията по териториално и селищно устройство. Общински председател на „Продължаваме Промяната“ - Чирпан

7. Жеко Георгиев: Студент е по специалността Икономика и финанси (на френски език) в Стопанския факултет към Софийски университет. Активно участва в студентски инициативи, свързани с международните отношения и външната политика, както и запознаване на студентите с чуждестранния дипломатически корпус

8. Яница Господинова: Общински председател на „Продължаваме Промяната – Стара Загора“, обучител и участник в програмите на „Заедно в час“. Работи активно за въвеждане на съвременни методи в образованието и за повишаване на мотивацията на учениците. Ангажирана е с местни инициативи, свързани с подобряване на образователната среда и развитието на младите хора.

9.Армин Саркисян: Областен координатор на „Продължаваме Промяната“ – Стара Загора, предприемач с опит в управлението на малък и среден бизнес. Активно работи за развитието на регионалната икономика, подкрепата на стартиращи компании и подобряването на бизнес средата. Участва в инициативи, насочени към насърчаване на инвестициите и създаване на устойчиви работни места в областта.

10.Анастасия Заякова: фотограф, маркетинг специалист. Тя е и собственик на Център за изкуства и занаяти „Къщата“в Стара Загора, разположен в една от най-емблематичните сгради на града – паметник на културата, построена по проект на архитект Христо Димов за клиника на лекарите Симеон и Невена Ханчеви.

11.Живка Стоева: Учител в ОУ „Кирил и Методий“ в Чирпан с дългогодишен опит в началното образование. Посветена е на работата с деца и прилагането на иновативни педагогически практики. Участва в училищни и общински инициативи, насочени към повишаване качеството на образованието и подкрепа на учениците в тяхното личностно развитие.

12. Методи Маринов: учител и треньор по волейбол. Работил е в Община Казанлък като Старши експерт „Спортни дейности и бази“. Председател е на “Да, България!” – Казанлък

13.Господинка Георгиева: Начален учител с дългогодишен опит и създател на авторски уроци за деца. Основател на „Академия за щастливи деца с големи мечти“ – Стара Загора. Работи активно за развитието на креативността, емоционалната интелигентност и увереността у децата. Участва в образователни инициативи и проекти, насочени към модернизиране на обучението и подкрепа на личностното развитие на учениците.

14. Станислав Бойчев: софтуерен инженер, работи като консултант и разработчик на софтуер към международни компании. Има опит в стартиращи и иновативни фирми в сферата на българското образование, финансите, транспорта и рекламата

15. Станислав Петков: предприемач с опит в търговската дейност и международния транспорт, част от структурата на Да, България в град Чирпан.