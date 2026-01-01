„Възраждане” регистрира листите си за изборите на 19 април. Лидерът на партията Костадин Костадинов е водач в 3 и 25 МИР.

Водачите на листите на в някои избирателни райони:

МИР 01 Благоевград Цвета Рангелова

МИР 02 Бургас Цончо Ганев

МИР 03 Варна Костадин Костадинов

МИР 04 Велико Търново Ангел Янчев

МИР 05 Видин Вера Александрова

МИР 06 Враца Ивайло Папов

МИР 07 Габрово Даниел Петров

МИР 08 Добрич Константина Петрова

МИР 09 Кърджали Георги Георгиев

МИР 10 Кюстендил Димчо Димчев

МИР 11 Ловеч Ивелин Първанов

МИР 12 Монтана Петър Петров

МИР 13 Пазарджик Стоян Таслаков

МИР 14 Перник Димо Дренчев

МИР 15 Плевен Ивелин Първанов

МИР 16 Пловдив-град Ангел Георгиев

МИР 17 Пловдив-област Кръстьо Врачев

МИР 18 Разград Веселин Вешев

МИР 19 Русе Златан Златанов

МИР 20 Силистра Марин Николов

МИР 21 Сливен Климент Шопов

МИР 22 Смолян Ангел Георгиев

МИР 23 София-град Цончо Ганев

МИР 24 София-град Петър Петров

МИР 25 София-град Костадин Костадинов

МИР 26 София-област Ангел Славчев

МИР 27 Стара Загора Искра Михайлова

МИР 28 Търговище Емил Борисов

МИР 29 Хасково Георги Георгиев

МИР 30 Шумен Веселин Вешев

МИР 31 Ямбол Никола Димитров