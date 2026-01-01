Катастрофа с три жертви и тежко ранен е станала снощи в участъка между селата Крислово и Динк, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Сигналът за джип БМВ, който се врязъл в дърво и се обърнал по таван, е подаден на тел. 112 в 23.40 ч. Веднага към местопроизшествието са насочени екипи на спешна помощ и РУ-Труд, съдействие е оказано и от служители на пожарната.

Ужасът на „Челопешко шосе”: четири са вече жертвите на тежката катастрофа (ОБЗОР)

Установено е, че в колата са пътували четирима мъже. На място са загинали водачът и единият пътник, друг е открит на пътното платно в близост - също починал.

Четвъртият от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние.

Кола се преобърна край Плевен: Четирима души са ранени

При проверката е установено, че автомобилът е управляван от неговия 29-годишен собственик, който преди месец е придобил шофьорска книжка от Германия. Другите две жертви са на 27 и 28 години, а пострадалият е 25-годишен.

Причините и обстоятелства, довели до тежкия инцидент, се разследват в досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура-Пловдив.