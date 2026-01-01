Четирима души са ранени при катастрофа край Плевен, а движението по път III-305 Крушовица – Долна Митрополия, в района на „Плама“, временно се осъществява двупосочно в една лента, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 8:30 ч., когато лек автомобил с македонска регистрация е излязъл от пътя и се е преобърнал в канавка, движейки се в посока Русе. Пострадалите са транспортирани в болница в Плевен за преглед и лечение.

На място са оказали съдействие екипи на участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ – „Сторгозия“. Движението остава ограничено до приключване на процесуално-следствените действия.

От полицията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. През последното денонощие в страната са регистрирани 11 тежки катастрофи, при които са ранени 14 души, без загинали.