Трима души са задържани за притежание на наркотични вещества при проверки на полицията в Пазарджик и Панагюрище. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Служители на сектор „Криминална полиция“ при РУ-Пазарджик са проверили 21-годишен мъж от село Говедаре. У него са открити две полиетиленови топчета със синтетичен канабиноид.

При друга проверка автопатрул на РУ-Пазарджик е спрял 34-годишен мъж от Пазарджик. У него полицаите са открили 10 топчета и саморъчно направена цигара, съдържащи същия вид наркотично вещество.

Криминалисти от РУ-Панагюрище са задържали и 19-годишен жител на село Оборище. При проверката у него е намерено топче със синтетичен канабиноид.

И по трите случая са образувани бързи производства под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.