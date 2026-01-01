На 16 август 2026 г., около 16:50 ч., в гр. Чепеларе, на ул. „В. Дечев“, е възникнало пътнотранспортно произшествие с пострадал велосипедист. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

79-годишен мъж от Смолян, водач на лек автомобил „Тойота РАВ 4“, предприел маневра изпреварване на велосипед, управляван от 45-годишен мъж от гр. Чепеларе. Поради неспазване на необходимата дистанция при изпреварването, водачът на автомобила блъснал велосипедиста, след което напуснал местопроизшествието. По-късно той е установен.

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Пострадалият велосипедист е транспортиран и прегледан в МБАЛ „Братан Шукеров“ – гр. Смолян, с фрактура на крака, без опасност за живота.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на двамата водачи са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.