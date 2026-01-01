Пешеходка е леко пострадала при пътнотранспортно произшествие в Смолян, съобщи от Областната дирекция на МВР.

На 3 юни 2026 г. около 10:50 часа в Смолян на бул. „България“ на обособен паркинг за таксиметрови автомобили, 38-годишен мъж от София, водач на лек автомобил „Опел Вектра“, при потегляне не се уверява, че пътят е свободен и че маневрата може да бъде извършена безопасно, вследствие на което блъска 85-годишна пешеходка от Смолян.

В резултат на произшествието пешеходката е получила контузия на крак. Пострадалата е прегледана в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян и е освободена за домашно лечение, без опасност за живота.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.