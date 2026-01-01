Учени са открили в кост на динозавър на възраст 66 милиона години запазени молекули колаген, пише "Сайънс дейли".

Колагенът е основният протеин на костната тъкан.

Находката опровергава схващането, че превръщането във вкаменелост унищожава всички органични молекули.

В продължение на десетилетия учените масово приемаха, че този процес унищожава първичните органични молекули, съдържали се някога в костите, зъбите и другите тъкани. Според това схващане не се очаква протеини и други биологични материали да се запазят десетки милиони години.

Настоящото изследване на учени от Ливърпулския университет, публикувано в сп. Analytical Chemistry, предоставя доказателства, че някои фосили от мезозойската ера - включително кости и зъби на динозаври, могат да запазят следи от тези първични органични материали.

Използвайки усъвършенствани аналитични методи, изследователите са открили остатъци от колаген в сакралната (кръстна) кост на едмонтозавър - динозавър с "патешка човка".

Изключително добре запазената кост с тегло 22 килограма е намерена във формацията Хел Крий в Южна Дакота. Анализирайки костта, учените са открили хидроксипролин - аминокиселина, характерна за колагена.

За да изключат случайно замърсяване със съвременни протеини, изследователите са приложили няколко метода, включително секвениране на белтъци и тандемна масспектрометрия. Анализът е потвърдил, че органичният материал произхожда от самата вкаменелост, а не е попаднал в нея по-късно.

Споровете в научните среди дали протеините могат да се съхранят в продължение на десетки милиони години продължават вече около три десетилетия. Новите данни, получени от екипа под ръководството на професор Стив Тейлър, накланят везните в полза на тезата, че при определени условия това е възможно.

Откритието може да разкрие неизвестна досега информация за биологията и еволюцията на динозаврите, както и за начина, по който древните протеини са успели да се съхранят толкова дълго време.

Авторите смятат също, че архивните снимки на вкаменелости могат да крият множество образци със запазен колаген. Това на свой ред означава, че палеонтолозите разполагат със същинска "съкровищница" за бъдещи молекулярни изследвания на изчезнали видове.