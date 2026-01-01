Симеон Колев преживява един от най-емоционалните си дни – Габриела, която той нарича „моето малко момиче“, се омъжи. Дъщерята на Мариана Векилска и Георги Донков каза „да“ на своя любим и създава собствено семейство.

Колев, който е бивш съпруг на Мариана Векилска, винаги е демонстрирал специална близост с Габриела. Още при годежа ѝ през юли миналата година той сподели в социалните мрежи емоционално послание:

„Много е важно да си избран. Да си предпочетен. Да си нечий. Моето малко момиче вече е годеница на нейното момче. А аз съм много щастлив.“

А сега Колев има още един повод за вълнение – момичето, към което е запазил специална обич, вече поема по своя път и създава собствено семейство.

Въпреки че Колев и Векилска отдавна са разделени, той запазва близката си връзка с Габриела, която е отгледал като част от семейството.

За Симеон Колев това е не просто сватбата на дъщерята на бившата му съпруга, а специален семеен момент, който самият той посреща с гордост и щастие.

Месеци преди сватбата самата Мариана Векилска сподели в социалните мрежи емоционален момент от подготовката за големия ден. Тя публикува снимка с дъщеря си, докато двете избират булчинската рокля.

„Избираме сватбена рокля… Не ми се вярва, че малкото ми момиченце, с което израснахме заедно, създава свое семейство“, написа тогава Векилска.

Днес този дългоочакван момент вече е факт – Габриела каза „да“ на своя любим Алекс, а Мариана Векилска има още един специален повод да празнува със семейството си.