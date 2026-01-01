Днес ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-североизток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26° и 31°, в София - около 28°.



По Черноморието ще бъде слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25°-27°. Температурата на морската вода е 25-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините ще бъде слънчево, но по високите части ще е ветровито с умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 16°.

През следващите дни ще бъде слънчево, след обяд над планините с купеста облачност. Вятърът ще отслабне още и ще се ориентира от изток, в много райони временно ще стихва. Температурите бавно ще се повишават.