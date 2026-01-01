По повод 141 години от Съединението водещи български политици отправиха послания за единство, национална отговорност и поставяне на интересите на България над политическите различия.

Премиерът Румен Радев

Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си. Това заяви министър-председателят Румен Радев по повод на 141 години от Съединението във Facebook.

На 6 септември България чества своето Съединение и примера на поколение държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на Отечеството, заяви премиерът. През историческата 1885 г. България непоколебимо отхвърли Берлинския диктат и помете границите, разделили народа ни, подчертава Румен Радев.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев

„Този ден е пример, че обединението зад една национална цел прави нашия народ несломим на пътя на постигането ѝ“, написа министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в публикация във Фейсбук по повод на 141 години от Съединението.

Министерство на вътрешните работи се намира на улица „6-и септември” и имам повод всеки ден да си припомням този подвиг на нацията ни, написа Демерджиев.

Той вярва, че има нещо символично в мястото, на което днес е Министерството на вътрешните работи, защото без справедливост не може да има обединение.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Големите цели изискват смелост, отговорност и единство. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод 141 години от Съединението на страницата си във Facebook.

„Различия винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях. Това дължим на поколенията преди нас и на тези, които ще дойдат след нас“, написа още Борисов.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски

Нека да продължим да работим за силна и достойна България, призова лидерът на ДПС по повод днешния празник.

Той честити Деня на Съединението, в който отбелязваме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, празник, по думите му, който напомня, че силата, вярата, обединените усилия и поставянето на националния интерес над всичко винаги се увенчават с успех. „ Честит 6 септември - Денят на Съединението, в който отбелязваме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Празник, който напомня, че силата, вярата, обединените усилия и поставянето на националния интерес над всичко винаги се увенчават с успех“, пише той.

„Нека днес, почитайки тези, които имаха смелостта да отстояват българското обединение, да продължим да работим за силна и достойна България“, заявява Делян Пеевски.