Повече от 230 служители на полицията ще обезпечават сигурността и реда по време на вечерната заря-проверка на 6-и септември в Пловдив. Те ще бъдат подпомагани от служители на жандармерията, съобщи пред журналисти старши инспектор Александър Маринов.

Специализираната полицейска акция на Областната дирекция на МВР в Пловдив за опазване на обществения ред по време на честването на 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия започна днес в 8:00 ч. В нея участват сили от районните управления, които ще бъдат активно подпомагани от служители на специалните полицейски сили, „Пътна полиция" и „Общинска полиция". Акцията ще продължи до приключване на тържественото отбелязване на годишнината.

Утре следобед достъпът до паметника на Съединението ще бъде ограничен с цел осигуряване на обезопасителни мерки, посочи инспектор Маринов. Движението на пътни превозни средства по бул. „Шести септември" от бул. „Цар Борис III Обединител" до бул. „Руски" ще бъде ограничен от 15:00 ч. до приключване на мероприятието или до безопасното изтегляне на всеки един от участниците в тържествените илюминации.

Достъпът до паметника ще бъде контролиран чрез пет контролно-пропускателни филтровъчни пункта - два за официалните лица, три за гражданите и гостите на града и един за медиите и журналистите. На всеки един пункт ще бъдат изградени метални рамки, които са металдетектори, като всеки един гражданин, който желае да присъства на зарята ще трябва да премине през тях. Всеки обемист багаж и съмнителен такъв ще бъде и подлаган на щателна проверка. На тържествената заря няма да бъдат допускани хора в нетрезво или неадекватно състояние, такива подбуждащи към омраза и насилие или подтикващи към нарушение на обществения ред.

Утре в 9:30 ч. от площада в град Съединение започва 50-ия юбилеен възпоменателен маратон „Съединение". В Пловдив участниците ще преминат по бул. „Голямоконарско шосе", бул. „Васил Априлов", моста над река Марица и бул. „Шести септември". Движението по тези пътни артерии ще бъде поетапно ограничавано за времето от 9:30 ч. до 13:00 ч.