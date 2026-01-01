Новият сезон на “Игри на волята” се превърна в тотален хит сред телевизионните зрители. Освен нови зрелищни битки, интересни и силни участници и интригуващи противоречия още в първите епизоди, сезон 8 на Игрите заинтригува зрителите и с появата в ефир на новата любима телевизионна двойка на България - шампионката Ивет Лалова и супергероят Павел Николов. Те са гости на подкаста “След Игрите”, който също има нова водеща - една от най-силните жени в историята на “Игри на волята” Симона Ръждавичка.

Ивет и Павел открехната врата към това какво остава скрито за зрителите. Водещите разкриха, че снимките на “Игри на волята” продължават цели 79 дни без почивка. Те споделиха искреното си мнение за някои от най-интересните участници в новия сезон - ексцентричният Пепи, противоречивият Марио, легендата бате Емо и шампионът Исус.

Епизодът на “След Игрите” беше белязан и от два много емоционални момента за гостите. Съпругът на Ивет Лалова - Симоне Колио изпрати емоционално видео, в което благодари на шампионката за всеотдайната ѝ подкрепата, за грижите за техния 2-годишен син Тиаго и сподели колко е горд с представянето ѝ в “Игри на волята”. Павел също беше изненадан от своята годеница Криси - красивата амазонка, която записа видео обръщението, въпреки страха си от камера.

Ивет и Павел разказаха и как животът им се е променил след почти два месеца и половина в Дуранкулак. Водещата разкри, че след 2 години почти всекидневна грижа за сина си, тя най-накрая е “оставила контрола” в ръцете на близките си. Павел също разказа за своето невероятно лято и сподели история, която искрено разчувства Симона Ръждавичка и Ивет.

Всичко за "Игри на волята" 8 може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.