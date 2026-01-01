Цените на храните на едро тръгнаха в различни посоки – доматите поскъпнаха с 27,55%, прясното мляко – с 26,96%, докато лимоните поевтиняха с 12,62%, а картофите – с 9,38%.

Ценовата кошница на стоковите тържища в България остава разнопосочна в края на седмицата, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за периода 31 август – 4 септември 2026 г.

Най-сериозният ръст е при доматите – до 1,25 евро за килограм, или 27,55% над базовата цена от 24–28 август. Прясното мляко 3% достига 1,46 евро за литър, което е 26,96% увеличение.

Сред поскъпващите са още тиквичките – +11,69%, зелената салата – +9,38%, брашното тип „500“ – +7,69%, маслото – +6,12%, и захарта – +5,75%.

При други продукти обаче кошницата олеква. Лимоните падат до 1,80 евро за килограм, или -12,62%. Лукът поевтинява с 9,68%, зеленият пипер – с 9,65%, а картофите – с 9,38%.

По-евтини са още червеният пипер (-8,73%), краставиците (-5,56%), прасковите (-5,65%) и яйцата размер „М“ (-5,00%).

При основните хранителни стоки движението е по-умерено: зрелият фасул поскъпва с 0,95%, оризът поевтинява с 1,81%, лещата – с 1,93%, а олиото – с 2,30%.

Така седмицата приключва без еднопосочен ценови тренд – част от продуктите в потребителската кошница поскъпват осезаемо, докато други поевтиняват, като най-големите движения са при пресните плодове, зеленчуци и млякото.