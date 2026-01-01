Общата стойност на малката потребителска кошница към април достигна до 61,05 евро. Това е увеличение с 1, 22 евро или с 2% спрямо март 2026 г., съобщи заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) Виолета Иванова на пресконференция в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България. Изследването е проведено в периода 2-6 април 2026 г.

Това е осезаемо нарастване на стоките, което означава, че през следващия период при една кумулативна инфлация може да се очаква влошаване на покупателната способност на домакинствата, коментира Иванова. Това налага засилен мониторинг, мерки за ограничаване на нарастването на цените и подпомагането на уязвимите домакинства, посочи тя.

Най-силно нарастване се отчита при цената на зеленчуците. Най-скъпи са доматите с ръст от 29,1%. Поскъпване с 5,3% има при картофите и с 2,6% при лимоните.

Ръст от 1,1% се отчита и в цената на цяло пиле. С 1% са се оскъпили яйцата и олиото. Хляб тип „Добруджа“ е поскъпнал с 0,7%. Нарастване с 0,5% има при прясното мляко, но при киселото мляко се отчита задържане на цената.

От юни 2025 г. до април тази година малката потребителска кошница нараства с 4,30 евро. Спрямо декември малката потребителска кошница нараства с 3 евро, разясни още Иванова.

При бензина също има нарастване, което е обосновано в условията на геополитическото напрежение вследствие на конфликта в Близкия изток, коментира Иванова. По думите й през последния месец търговците предварително вдигат цените, очаквайки предстоящо поскъпване на суровините.