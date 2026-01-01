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Европейската комисия приветства днес призива на украинския президент Володимир Зеленски за прекратяване на огъня с Русия и преки преговори с руския президент Владимир Путин. Европа и Украйна искат мир, каза говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпрос по повод откритото писмо на Зеленски до Путин, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Това е пореден призив Русия да прекрати войната и нов израз на намерение за истински преговори за мир, добави говорителят. Путин очакваше да завземе Киев за три дни, а вече сме в петата година на войната, Русия е завзела под 1 процент от украинските земи, каза той.

Реалността се различава драстично от това, което Путин твърди, посочи говорителят. Той отбеляза, че Украйна отдавна обяви готовността си за безусловно прекратяване на сраженията.

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кор. на БТА Николай Желязков
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