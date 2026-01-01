Полицейски служител е бил ударен от лек автомобил малко преди км 304 на магистрала „Тракия“ на територията на област Ямбол, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР). Униформеният е получил охлузни наранявания в областта на лявата ръка и лицето.

Инцидентът е станал около 18:20 часа в аварийната лента в посока Бургас. Пострадалият полицай е бил част от екип, изпратен при 304-ия км на магистралата заради самокатастрофирал автомобил. Малко преди местопроизшествието друг автомобил при намаляване на скоростта губи управление, вследствие на което удря полицейския служител, посочиха от пресцентъра на ОДМВР – Ямбол.

Полицаят е транспортиран от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в ямболската болница "Св. Пантелеймон", където са установени охлузните наранявания.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества и на двамата водачи на леките автомобили са отрицателни, съобщиха още от полицията в Ямбол. Няма други пострадали.

Движението е затруднено и се регулира от екипи на пътна полиция. От ОДМВР - Ямбол отправиха призив шофьорите да бъдат внимателни и да спазват указанията на полицейските служители.