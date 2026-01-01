Тялото на второто дете, издирвано след тежкия инцидент в река Струма, е било открито след продължила повече от денонощие спасителна операция, каза говорителят на Областната дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка. . Така броят на жертвите в трагедията достигна четирима души.

Трагедия в река Струма: Намериха тялото на едно от издирваните деца, бабата и дядото са открити удавени

Двама кюстендилци, гмуркачи, заедно с пожарникар от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" са открили тялото на изчезналото дете. То е било във водите на река Струма в близост до мястото, където бяха намерени и останалите, посочи Табачка. Тя допълни, че предстои тялото да бъде предоставено на медицински екип за аутопсия. По случая е уведомена Окръжна прокуратура - Кюстендил.

Трагедията стана в петък следобед, когато три деца на възраст 6, 8 и 11 години били на излет с баба си и дядо си край реката. Две от момчетата влезли във водата, но били повлечени от силното течение. Възрастните се опитали да ги спасят, но също били отнесени от реката.

По-късно телата на бабата и дядото бяха открити, а първото дете беше намерено в петък вечерта. Второто издирвано момче е било открито днес следобед.

Шестгодишният братовчед на децата е останал на брега и е успял да потърси помощ. Според информацията той изтичал до близкия път и спрял преминаващи автомобили, за да сигнализира за случващото се.

Сигналът за бедстващите хора е подаден между 17:20 и 17:30 часа в петък. Малко след това на място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Планинската спасителна служба. В издирването се включиха и доброволци от Кюстендил и Бобошево, както и специализиран екип на Столичната община, оборудван с лодка, сонар и техника за спасителни операции във водна среда.

Причините за трагедията все още се изясняват. Разследването трябва да установи какво е довело до фаталния инцидент и дали са налице допълнителни обстоятелства, допринесли за него.