Трагедия в река Струма край село Пастух, община Невестино.

Намерено е тялото на едно от децата, които се издирват в река Струма. Тялото е на момиче и е открито на 150 метра от мястото на инцидента край кюстендилското село Пастух.

Операцията по издирването на другото дете продължава.

Баба им и дядо им са открити удавени в реката, потвърдиха от полицията. Предполага се, че семейството е било на пикник.

БТА

Около 17:30 ч. е постъпил сигнал за давещи се хора, като веднага са тръгнали екипи на полиция и пожарната.

БТА

От разказ на областния управител на Кюстендил Атанас Гергинов става ясно, че двете внучета са започнали да се давят, а бабата и дядото са скочили в опит да ги спасят. Мястото, на което са били на излет, е обособено като къмпинг, а реката е с дълбочина от около 8-10 м. по информация на Гергинов.

БТА

С тях е имало и трето дете, на възраст около 6 години, братовчед на изчезналите. То е намерено в добро състояние. В издирването на двете момчета се включиха полицията и доброволци, пуснати са дронове.

БТА

Комисар Светослав Георгиев, директор на РДПБЗН - Кюстендил, потвърди, че бабата, дядото и децата са отишли на пикник, ловили са риба. "Двете деца са били във водата. Какво се е случило - нямаме представа. Бабата и дядото вероятно са влезли да помогнат. Но това ще се разбере на по-късен етап", допълни той. Георгиев разказа, че третото дете, което е на около 6-7-годишна възраст, е излязло на шосето и е разказало на преминаващите какво се е случило. Подаден е сигнал през 112.

По това време на годината водите на Струма, на мястото, на което е станала трагедията, е между 8-10 метра, разказват запознати. Има и много тиня. Към момента водите на реката са спокойни.

На място имаше много доброволци, които оказваха съдействие, за да се намери следа към децата. В района е препоръчително да се шофира внимателно, тъй като има и много хора.

Столичната община изпрати специализиран екип от дирекция „Аварийна помощ и превенция“, който да се включи в издирвателната операция край река Струма.

Екипът се състои от двама спасители и е оборудван с лодка, сонар и специализирана техника за работа при подобни операции. Те отпътуваха незабавно, след като администрацията получи информация за необходимото съдействие.

"В този тежък момент мислите ни са с близките на загиналите. Изказваме най-искрени съболезнования на семейството и се надяваме издирвателната операция да даде надежда", пишат от СО.

Столична община е в готовност да оказва подкрепа при подобни извънредни ситуации, когато нейният капацитет и експертиза могат да бъдат полезни за спасяването на човешки живот.