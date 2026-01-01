Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в неделя, че Вашингтон ще намали мащаба на военните учения с ключовия си регионален съюзник Южна Корея. Решението беше съобщено само часове преди началото на планираните маневри. Като мотив Тръмп посочи добрите си отношения със севернокорейския лидер Ким Чен Ун, както и отказа на Сеул да се включи в американските действия срещу Иран.

„Въз основа на много добрите ми отношения с Ким Чен Ун от Северна Корея не съм доволен от факта, че Съединените щати отдавна са се съгласили да участват в съвместни военни учения с Южна Корея“, написа Тръмп в Truth Social.

По думите му ученията са не само скъпи, като голяма част от разходите се поемат от САЩ, но и изпращат „напълно неподходящ и враждебен сигнал“ към Северна Корея, която според него не представлява заплаха, докато той е президент.

Южна Корея е близък съюзник на САЩ от повече от 70 години. Двете страни имат договор за взаимна отбрана, насочен основно към възпирането на Северна Корея – държава с ядрени оръжия и междуконтинентални балистични ракети.

САЩ и Южна Корея редовно провеждат съвместни военни учения. Южна Корея е и домакин на най-голямата американска военна база извън САЩ – „Кемп Хъмфрис“, където са разположени десетки хиляди американски военнослужещи, техни семейства и южнокорейски граждани.

Ученията започнаха по график

Годишните съвместни учения „Щитът на свободата Улчи“ (Ulchi Freedom Shield) трябваше да започнат в понеделник и да продължат 10 дни. Те са предназначени да отчитат развиващите се военни способности на Северна Корея и включват подготовка за противодействие на дронове, прекъсване на GPS сигнали и кибератаки, съобщи „Ройтерс“ миналата седмица, позовавайки се на съвместно изявление на двете държави.

Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея заяви, че ученията са започнали в понеделник по план. Засега не е ясно дали и в каква степен маневрите ще бъдат съкратени след внезапното изявление на Тръмп.

Ученията обикновено са мащабни съвместни операции, в които участват хиляди военнослужещи и голямо количество военна техника. Според местните власти най-малко 18 000 южнокорейски военнослужещи е трябвало да участват в тазгодишните маневри.

Северна Корея отдавна критикува съвместните учения между САЩ и Южна Корея. Миналата седмица външното ѝ министерство определи планираните маневри като „репетиция за агресивна война“ и „сериозна заплаха“ за националната сигурност.

Тръмп настоява Южна Корея да помогне срещу Иран

В публикацията си Тръмп отправи и критика към Южна Корея заради отказа ѝ да се присъедини към американските действия срещу Иран.

„Наскоро попитах президента на Южна Корея дали биха искали да се присъединят към нас в денуклеаризацията на Ислямска република Иран и те казаха: „Не, благодаря!“, написа американският президент.

Тръмп често е критикувал съюзници, които не са оказали подкрепа на САЩ във войната.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви, че войната на САЩ с Иран доказва, че Пхенян е взел правилното решение да запази ядрения си арсенал, след като преговорите за денуклеаризация със САЩ се провалиха по време на първия мандат на Тръмп.

В реч пред Върховното народно събрание на Северна Корея, публикувана през март, Ким обвини Вашингтон в „актове на държавно спонсориран тероризъм и агресия“, без да споменава Иран по име.

Ким все още не е коментирал плана на Тръмп за намаляване на военните учения. През уикенда обаче той потвърди задълбочаващите се отношения на Пхенян с Русия в послание до президента Владимир Путин по повод годишнината от освобождаването на Северна Корея от японското управление.

Северна Корея е предоставила войници и ракети в подкрепа на руската война срещу Украйна.

В понеделник държавната севернокорейска информационна агенция KCNA публикува снимки на Ким и дъщеря му, за която се смята, че се казва Ким Джу Е. Тя все по-често е разглеждана като вероятен наследник на севернокорейския лидер. На кадрите двамата гледат заедно цирково представление.

Връзката между Тръмп и Ким

Тръмп поддържа топли отношения с Ким Чен Ун, въпреки че Северна Корея е дългогодишен противник на САЩ.

По-рано през уикенда Тръмп публикува снимка на двамата в Truth Social с посланието: „Въпреки неприятелския вид на тази конкретна снимка, има много, на които се усмихваме, Ким Чен Ун и аз се разбираме СТРАХОТНО!“

По време на първия мандат на Тръмп САЩ и Южна Корея също намалиха мащаба на съвместните си военни операции като част от усилията за ограничаване на напрежението със Северна Корея.

През 2018 г. Тръмп заяви, че е „неподходящо да се провеждат военни учения“ на Корейския полуостров, докато САЩ водят ядрени преговори със Северна Корея.

През март 2019 г., след срещата на върха между Тръмп и Ким в Ханой, която приключи без споразумение, САЩ и Южна Корея обявиха, че ежегодните мащабни учения, дотогава важна част от отбранителното сътрудничество между двете армии, ще бъдат заменени с по-малки по мащаб маневри.

Както и сега, през 2019 г. Тръмп посочи и финансовите разходи като аргумент.

„Причината да не искам военни учения с Южна Корея е, за да спестя стотици милиони долари за САЩ, за които не получаваме възстановяване“, написа той тогава.

След като се срещна няколко пъти с Ким по време на първия си мандат, Тръмп неведнъж е подчертавал „добрите им отношения“ след завръщането си в Белия дом. През май, на връщане от Китай, президентът заяви, че е общувал със севернокорейския лидер, но не уточни колко разговора са провели.