Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в неделя, че Вашингтон ще намали мащаба на военните учения с ключовия си регионален съюзник Южна Корея. Решението беше съобщено само часове преди началото на планираните маневри. Като мотив Тръмп посочи добрите си отношения със севернокорейския лидер Ким Чен Ун, както и отказа на Сеул да се включи в американските действия срещу Иран.
„Въз основа на много добрите ми отношения с Ким Чен Ун от Северна Корея не съм доволен от факта, че Съединените щати отдавна са се съгласили да участват в съвместни военни учения с Южна Корея“, написа Тръмп в Truth Social.
По думите му ученията са не само скъпи, като голяма част от разходите се поемат от САЩ, но и изпращат „напълно неподходящ и враждебен сигнал“ към Северна Корея, която според него не представлява заплаха, докато той е президент.
Южна Корея е близък съюзник на САЩ от повече от 70 години. Двете страни имат договор за взаимна отбрана, насочен основно към възпирането на Северна Корея – държава с ядрени оръжия и междуконтинентални балистични ракети.
САЩ и Южна Корея редовно провеждат съвместни военни учения. Южна Корея е и домакин на най-голямата американска военна база извън САЩ – „Кемп Хъмфрис“, където са разположени десетки хиляди американски военнослужещи, техни семейства и южнокорейски граждани.
President Donald Trump announced that the United States would reduce military exercises it conducts with key regional ally South Korea, citing his positive relationship with North Korean leader Kim Jong Un and Seoul’s lack of assistance with Iran. https://t.co/wGG4vFWNbr pic.twitter.com/xqoJBwdPzW— CNN (@CNN) August 16, 2026
Ученията започнаха по график
Годишните съвместни учения „Щитът на свободата Улчи“ (Ulchi Freedom Shield) трябваше да започнат в понеделник и да продължат 10 дни. Те са предназначени да отчитат развиващите се военни способности на Северна Корея и включват подготовка за противодействие на дронове, прекъсване на GPS сигнали и кибератаки, съобщи „Ройтерс“ миналата седмица, позовавайки се на съвместно изявление на двете държави.
Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея заяви, че ученията са започнали в понеделник по план. Засега не е ясно дали и в каква степен маневрите ще бъдат съкратени след внезапното изявление на Тръмп.
Ученията обикновено са мащабни съвместни операции, в които участват хиляди военнослужещи и голямо количество военна техника. Според местните власти най-малко 18 000 южнокорейски военнослужещи е трябвало да участват в тазгодишните маневри.
Северна Корея отдавна критикува съвместните учения между САЩ и Южна Корея. Миналата седмица външното ѝ министерство определи планираните маневри като „репетиция за агресивна война“ и „сериозна заплаха“ за националната сигурност.
Тръмп настоява Южна Корея да помогне срещу Иран
В публикацията си Тръмп отправи и критика към Южна Корея заради отказа ѝ да се присъедини към американските действия срещу Иран.
„Наскоро попитах президента на Южна Корея дали биха искали да се присъединят към нас в денуклеаризацията на Ислямска република Иран и те казаха: „Не, благодаря!“, написа американският президент.
Тръмп често е критикувал съюзници, които не са оказали подкрепа на САЩ във войната.
Севернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви, че войната на САЩ с Иран доказва, че Пхенян е взел правилното решение да запази ядрения си арсенал, след като преговорите за денуклеаризация със САЩ се провалиха по време на първия мандат на Тръмп.
В реч пред Върховното народно събрание на Северна Корея, публикувана през март, Ким обвини Вашингтон в „актове на държавно спонсориран тероризъм и агресия“, без да споменава Иран по име.
Ким все още не е коментирал плана на Тръмп за намаляване на военните учения. През уикенда обаче той потвърди задълбочаващите се отношения на Пхенян с Русия в послание до президента Владимир Путин по повод годишнината от освобождаването на Северна Корея от японското управление.
Северна Корея е предоставила войници и ракети в подкрепа на руската война срещу Украйна.
В понеделник държавната севернокорейска информационна агенция KCNA публикува снимки на Ким и дъщеря му, за която се смята, че се казва Ким Джу Е. Тя все по-често е разглеждана като вероятен наследник на севернокорейския лидер. На кадрите двамата гледат заедно цирково представление.
Връзката между Тръмп и Ким
Тръмп поддържа топли отношения с Ким Чен Ун, въпреки че Северна Корея е дългогодишен противник на САЩ.
По-рано през уикенда Тръмп публикува снимка на двамата в Truth Social с посланието: „Въпреки неприятелския вид на тази конкретна снимка, има много, на които се усмихваме, Ким Чен Ун и аз се разбираме СТРАХОТНО!“
По време на първия мандат на Тръмп САЩ и Южна Корея също намалиха мащаба на съвместните си военни операции като част от усилията за ограничаване на напрежението със Северна Корея.
През 2018 г. Тръмп заяви, че е „неподходящо да се провеждат военни учения“ на Корейския полуостров, докато САЩ водят ядрени преговори със Северна Корея.
През март 2019 г., след срещата на върха между Тръмп и Ким в Ханой, която приключи без споразумение, САЩ и Южна Корея обявиха, че ежегодните мащабни учения, дотогава важна част от отбранителното сътрудничество между двете армии, ще бъдат заменени с по-малки по мащаб маневри.
Както и сега, през 2019 г. Тръмп посочи и финансовите разходи като аргумент.
„Причината да не искам военни учения с Южна Корея е, за да спестя стотици милиони долари за САЩ, за които не получаваме възстановяване“, написа той тогава.
След като се срещна няколко пъти с Ким по време на първия си мандат, Тръмп неведнъж е подчертавал „добрите им отношения“ след завръщането си в Белия дом. През май, на връщане от Китай, президентът заяви, че е общувал със севернокорейския лидер, но не уточни колко разговора са провели.