Южна Корея и САЩ ще проведат мащабни съвместни учения от 17 до 27 август, които ще включват учения за прехващане на дронове, заглушаване на джипиес сигнали и противодействие на кибератаки в отговор на засилващите се военни способности на Северна Корея, съобщиха официални представители, цитирани от Ройтерс.

Годишното учение "Щит на свободата Улчи" ще провери оперативните способности на армиите и ще подкрепи ученията за готовност при извънредни ситуации на южнокорейското правителство, гласи общо комюнике на САЩ и Южна Корея.

Полковник Райън Доналд, директор на отдела за връзки с обществеността на Командването на съвместните сили на САЩ и на ООН в Южна Корея, заяви, че ученията отразяват променящия се характер на войната, включително все по-широкото приложение на безпилотните системи, системите за електронна война и кибероперациите.

"Севернокорейски войници са били изпратени и са участвали в сражения в Украйна, откъдето са почерпили нужните поуки и са ги пренесли обратно в Северна Корея. Това променя способностите на въоръжените сили на Северна Корея и нашите учения отчитат тази заплаха", посочи Доналд.

Ученията имат ясната цел да противодействат на заплахите за Корейския полуостров и да укрепят отбраната на Южна Корея, допълни полковникът.

Близо 18 000 южнокорейски военнослужещи ще вземат участие, което отговаря на броя на силите в предишни учения, уточни полковник Джан Дойон от Общото командване на въоръжените сили на Южна Корея.

Въпреки че двете съюзни държави посочват, че ученията имат по-скоро отбранителен характер, Пхиняна редовно ги осъжда като провокация, изостряща напрежението.

Северна Корея, която миналата седмица изстреля балистична ракета с малък обсег към морето, продължава да разработва ядрени оръжия, балистични и крилати ракети, артилерийни и други конвенционални военни системи в нарушение на санкциите, наложени от Съвета за сигурност на ООН, припомня Ройтерс.