Съединените щати отбелязват 250 години от провъзгласяването на своята независимост – юбилей, който събира в едно историческата памет, националната гордост и съвременните политически разделения. Годишнината е повод за тържества в цялата страна, но и за силни послания за бъдещето на американската нация.

В навечерието на Деня на независимостта президентът Доналд Тръмп произнесе реч пред националния мемориал Маунт Ръшмор в щата Южна Дакота. На фона на изсечените в скалата образи на четирима американски президенти той заяви, че американската идентичност е подложена на "нова атака" от "радикали и екстремисти" в самата страна.

Според Тръмп САЩ са изправени пред "възраждане на комунистическата заплаха", която той свърза както с прогресивното крило на Демократическата партия, така и с имиграцията. Президентът призова американците да защитят свободите, завоювани от бащите-основатели преди два века и половина.

"Стоим в подножието на паметника на тези герои и отново се посвещаваме на каузата да бъдем нация, толкова велика, смела и достойна, колкото са тези американски гиганти", заяви Тръмп. Той увери, че страната "никога няма да бъде комунистическа държава" и обеща да продължи политиката си срещу незаконната имиграция и левите идеи, които според него застрашават американския начин на живот.

Речта му идва на фона на засилващото се влияние на прогресивни кандидати в Демократическата партия и в навечерието на междинните избори за Конгреса, които според наблюдатели ще бъдат ключов тест за управлението му.

Съвсем различен тон прозвуча в посланието на папа Лъв XIV. Първият папа американец отбеляза 250-годишнината на САЩ с призив за единство, справедливост и мир.

Във видеообръщение, излъчено по време на церемония във Филаделфия, където задочно бе удостоен с Медала на свободата на Националния конституционен център, понтификът се определи като "син на тази велика страна" и изрази надежда, че идеалите, залегнали в Декларацията за независимост, ще продължат да бъдат морален ориентир за американското общество.

"Нека възвишените идеали, залегнали в Декларацията за независимост, продължат да ръководят процъфтяването на нацията в единство, справедливост и мир", заяви папата.

БТА/АП

Той подчерта още, че Съединените щати са се превърнали в символ на свободата, предоставяйки на поколения имигранти възможност да изградят своето бъдеще и да допринесат за развитието на страната. Изказването му бе възприето като завоалирана критика към твърдата имиграционна политика на администрацията на Тръмп, с когото папата вече е влизал в публични словесни сблъсъци.

Така 250-ата годишнина на Съединените щати се превърна не само в повод за национален празник, но и в сцена за две различни визии за бъдещето на Америка – едната, поставяща акцент върху защитата на традиционната идентичност и сигурността, а другата – върху единството, мира и ролята на страната като символ на свобода и възможности.