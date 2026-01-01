Продължава издирването на второто дете - 8-годишно момченце, изчезнало във водите на река Струма след трагичния инцидент край кюстендилското село Пастух, при който загинаха възрастно семейство и момиче на 11 г. Друго 6-годишно момче беше спасено.
На мястото днес работят спасители от София със специализирана техника. „Спасителната операция беше преустановена в петък през нощта, но бе възобновена в събота сутринта в 8 часа с помощта на специализирана водолазна група от столицата, която трябва извършва подводен оглед на дълбокия вир“, каза пред NOVA областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов.
Трагедия в река Струма: Намериха тялото на едно от издирваните деца, бабата и дядото са открити удавени
Екипите ползват лодки, дронове, водолази и правят обходи по течението на реката. Създаден е щаб, които работи в оперативен порядък. "Имаме подкрепа от Столичната община с техника и хора, имаме и доброволци. Претърсването продължава и по протежение на реката от патрули", добави Гергинов. Той поясни, че към момента няма нужда от повече доброволци и допълнителна техника.
Имаме безпилотен дрон, с който обхождаме територията в рамките на обхвата му. Опитваме се да огледаме всеки район, в който не могат да достигнат хора, каза Стефан Георгиев, началник на отдел „Оперативна дейност“ в дирекция „Аварийна помощ и превенция“ в Столичната община.
Директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил, старши комисар Райчо Омерски каза, че на терен използват дрон на Столичната община и два дрона на ОДМВР – Кюстендил. Направени са разчети по периметъра, така че машините да не се припокриват. В издирването на тялото използваме целия технически ресурс, каза старши комисар Омерски.
Трагедията се разигра в петък следобед. Три деца от семейство от Дупница – на 6, 8 и 11 години – били на пикник с баба си и дядо си. По информация на свидетели децата влезли в дълбок вир на река Струма и започнали да се давят. Възрастната двойка се опитала да ги спаси, но също била повлечена от водата и загубила живота си.
При спасителната операция първо бяха открити телата на бабата и дядото на няколко метра от мястото на инцидента. По-късно, около 23:30 часа, доброволци със сонарна лодка откриха и тялото на едното дете в долното течение на реката.
Шестгодишното момче – брат на откритото момиче – не е влизало във водата. Именно то е подало сигнала за помощ, след като се изкачило до главния път Невестино – Бобошево, спряло преминаващ автомобил и чрез него било подадено обаждане на телефон 112.
„Детето е в шок, но е невредимо“, разказа областният управител Атанас Гергинов.
Сигналът за бедстващите е подаден в петък между 17:20 и 17:30 часа. По думите на Гергинов институциите са реагирали незабавно, като за по-малко от час на място са пристигнали екипи на пожарната, полицията, Планинската спасителна служба, доброволци от Кюстендил и младежи с лодки от Бобошево.
Областният управител предупреди, че макар реката да изглежда спокойна, тя крие изключително опасни подводни течения. По думите му вирът е с дълбочина между 7 и 9 метра в зависимост от сезона и нивото на водата. Мястото е известно и като предпочитана локация за хора, които скачат от близките скали.
Според Атанас Гергинов подобни неохраняеми водни басейни трябва да бъдат регулирани със законодателни промени или поне да бъдат ясно обозначени с предупредителни табели за опасност.
Той отправи и призив към гражданите да бъдат особено внимателни през летните месеци. „Водата в горещините е голямо изкушение, но може да доведе до голяма беда“, предупреди областният управител.