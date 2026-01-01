Принц Хари трябва да се завърне във Великобритания следващата седмица, предаде Ройтерс. Той се надява да заведе и малките си деца, за да им покаже страната, в която е израснал.

Хари и Меган се завръщат във Великобритания с децата си след четири години (СНИМКИ)

Над това пътуване обаче все още тегне сянката на семейните разпри и опасенията около сигурността на принца, които го прокудиха навремето, допълва агенцията.

Хари, по-малкият син на крал Чарлз Трети, ще пристигне във Великобритания със съпругата си Меган във вторник. По стечение на обстоятелствата това е същият ден, в който той ще научи дали е спечелил изключително скъпото съдебно дело срещу издателя на „Дейли мейл“ заради обвинения в масови незаконни действия.

Споровете с правителството относно мерките за безопасност за него и семейството му също повлияха на плановете на принц Хари. Тези спорове се случват на фона на спекулациите дали децата му ще се срещнат със своя дядо, докато семейството прави опити да се помири след години на раздяла.

Хари живее в Съединените щати от 2020 г. заедно със своята американска съпруга Меган. Децата им – 7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет – за последно са посетили Великобритания преди четири години, а в миналото принцът неведнъж е казвал колко копнее да ги заведе в страната, която обича, допълва Ройтерс.

Херцогът на Съсекс, както е официалната титла на Хари, обаче е категоричен, че ниското ниво на полицейска охрана, осигурявано от британските власти, е било основната причина да не води децата си дотогава. И в момента въпросът дали те изобщо ще пристигнат този път остава с голяма въпросителна.

„Херцогът продължава да проучва всички възможни варианти, за да може визитата да премине в пълна безопасност и децата му да имат шанса да се насладят на Великобритания“, съобщи негов говорител по-рано тази седмица.

По време на миналогодишните посещения на Хари на Острова се появиха твърдения, че известен преследвач на знаменитости на два пъти е успял да се доближи до него на опасна близост.

Основната цел на пътуването на Хари е да популяризира игрите „Инвиктус“ (Invictus Games) – неговото спортно събитие за ранени военни ветерани, което ще се проведе в Бирмингам следващата година. Програмата му включва и участие в редица благотворителни инициативи.

Медиите вероятно ще го попитат за коментар веднага щом бъде обявено решението по знаковото съдебно дело, заведено от Хари съвместно с Елтън Джон и други известни личности. Залогът е огромен – милиони британски лири съдебни разноски и сериозен удар по репутацията на губещата страна, отбелязва Ройтерс.

Хари, на 41 години, и Меган се отказаха от ролите си на висши членове на кралското семейство, когато се преместиха в САЩ. Като причина те посочиха желанието си да бъдат финансово независими и да избягат от това, което определиха като натрапчиво вмешателство на медиите в личния им живот.

През последвалите шест години стана напълно ясна дълбоката вражда между Хари, баща му и брат му, пише Ройтерс. Всичко това стана публично достояние в интервютата, които Хари даде, както и в неговата автобиография.

Кралят почти не е виждал двамата си внуци от раждането им насам, но през май миналата година Хари заяви, че иска тази вражда да приключи. „Искрено бих искал да се помиря със семейството си“, каза той в интервю за Би Би Си.

Месеци по-късно той се срещна със 77-годишния крал Чарлз Трети за първи път от почти две години. Все още обаче не се знае какви са плановете на семейството да се види с Чарлз по време на това посещение, тъй като кралят в момента се лекува от рак.

Очаква се по време на престоя си във Великобритания фамилията да отседне както в кралски дворци, където ще им бъде осигурена охрана, така и в частни резиденции.

Правителството реши да отнеме полицейската защита по подразбиране на Хари на британска земя, след като той се отказа от кралските си задължения през 2020 г. Принцът оспори това решение в съда, но загуби обжалването миналата година.

Запитан каква полицейска охрана ще имат Хари и семейството му по време на това пътуване, говорител на правителството заяви, че политиката им не позволява да се предоставя информация за мерките за сигурност на популярни личности от съображения за безопасност.