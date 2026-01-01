От 2 до 5 юли София е джаз, A to JazZ!

За поредна година организаторите на фестивала надминават очакванията и държат висок стандарт с интригуващи гости и мисъл за детайла.

И тази година е помислено за онези посетители, които искат да изкарат уикенда със своите семейства, включително най-малките. Съботните и неделните сутрини в Южен парк 2 започват с фокус върху здравето чрез кондиционни тренировки и музикална йога на открито – за спокойствието на възрастните, последвани от детски музикални работилници A to JazZ Kids – за радост на децата.

Вдъхновяващ и голям момент от фестивала е екологичната ангажираност на организаторите, която отличава събитието от много други в столицата:

🍃Гостите могат да се възползват от депозитна система за фестивални чаши за многократна употреба.

🍃На място е разположена водна станция за питейна вода.

🍃В утвърдена практика се превърна мащабното разделно събиране и рециклиране с ясно обозначени зони и образователна сигнализация

🍃Ново въведение е електрифицирането на фестивала с екологична енергия, което пести 15 тона въглеродни емисии на града.

🍃Посетителите пък биват насърчавани да изберат устойчиво придвижване до мястото с метро и градски транспорт и също да допринесат за чистия въздух на София.

🍃Предвиден е вело паркинг.

Какво още ни очаква?

Освен пространство за споделени каузи и грижа за заобикалящата ни среда, A to JazZ среща феновете с музика от световно ниво. Фестивалът днес продължава в София с няколко събития и с участието на американската изпълнителка Ди Ди Бриджуотър.

Когато светлините на основната сцена угаснат, емоцията се пренася на закрито в развитата нощна сцена (Night Stage), която въвежда нов формат с концерти на живо, следвани от джаз импровизации и диджей партита.

БТА

БТА

Паралелно с активностите в парка, на 4 и 5 юли в „Топлоцентрала“ ще се проведе седмото издание на международната конференция Music Talks. Форматът е ключова платформа за дискусии и обмяна на опит, привличаща десетки водещи професионалисти от България и света.

Основни фокуси в юбилейното издание са измерването на икономическото, социалното и брандовото въздействие на фестивалите, културата като градска стратегия за международна видимост, както и износът на музика на по-малко разпространени езици в дигиталната ера.

В панелите ще се включат авторитетни международни и български експерти, сред които Майк Дюигнан (Events & Festivals), Сесар Андион (The Spanish Wave), Гьотц Бюлер (jazzahead!), Петра Храдилова (Colours of Ostrava), Спирос Пенгас (бивш заместник-кмет на Солун), икономистът Петър Ганев и социологът Боряна Димитрова.

БТА

Събитие в рамките на конференцията ще бъде специалното встъпително обръщение на Ди Ди Бриджуотър, която ще открие панела, посветен на джаза като социален език за изграждане на устойчиви общности.

Професионалната програма ще бъде допълнена от практическа работилница, водена от Едита Роговска-Жак, съчетаваща техники за управление на стреса с изграждането на дългосрочна артистична стратегия.