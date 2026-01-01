Албанските гранични власти са арестували френски гражданин, заподозрян в опит да транспортира тайландска гражданка, затворена в куфар, от Албания в Черна гора, съобщи Евронюз Албания.

Двадесет и шест годишният мъж е бил задържан вчера на албанско-черногорската граница при селището Муричан. При проверка на автомобила му служители установили, че в куфар на задната седалка е скрита тайландска гражданка, която предполагаемо е трябвало да бъде изведена от територията на Албания по незаконен начин.

Разследването до момента е показало, че френският гражданин е планирал да транспортира тайландката през Черна гора и Хърватия във Франция, като избегне законовите процедури за преминаване и влизане в съответните страни.

Тайландската гражданка също е била арестувана, а разследването по случая продължава.