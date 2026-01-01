Затворите в Плевен и във Враца са с нови началници, временно преназначени на длъжността за срок до една година, съобщиха от Министерство на правосъдието.

Главен инспектор Николай Козов и главен инспектор Илия Ценов бяха представени на ръководните състави на съответните места за лишаване от свобода от ресорния заместник-министър Станимир Станев и главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) гл. комисар Ивайло Йорданов.

Министерство на правосъдието

Николай Козов е в системата на ГДИН от 26 години. До преназначаването му е началник на Учебния център на ГДИН в Плевен, преди това е заемал длъжността заместник-началник по режимна и надзорно-охранителна дейност в Плевенския затвор.

Илия Ценов е в системата на ГДИН от 8 години. До преназначаването му е началник на сектор „Социална дейност и възпитателна работа“ в затвора в гр. Враца.

Новите ръководители бяха представени и на останалите началници на затвори и на Областните служби „Изпълнение на наказанията“ на он-лайн среща, инициирана от главния директор на ГДИН.

На нея бяха обсъдени и други организационни въпроси, които предстоят в дирекцията и териториалните ѝ служби в краткосрочен план.