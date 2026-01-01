Изключитлено рядък медицински инструмент откриха археолозите от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински в помещение, долепено до храма на Херакъл в Хераклея Синтика.

Това съобщиха археолозите от Archaeologia Bulgarica.

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Липсват само извитите връхчета на двойната бронзова кука с дръжка, украсена с релефни пръстени. През Античността са наричали този урологичен инструмент литулкос и са го използвали при литотомия - операция за премахване на камъни от пикочния мехур.

Archaeologia Bulgarica

Плиний определя това заболяване като най-болезненото, а Амоний от Александрия (III в. пр. Хр.) се смята за изобретател на хирургичния метод за лечение и на инструментите за него. „Затова нарекли Амоний „Литотомос“, тоест "Резача на камъни", поясни проф. Вагалински.

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Единственият познат паралел на нашия литулкос е инструмент, намерен в Италия. Фактът, че го открихме в помещение до храма на Херакъл, ни подсказва, че може би там са лекували болни хора, търсещи помощта на митичния герой - син на самия Зевс“.

Стратиграфската датировка е ІІІ век сл. Хр.