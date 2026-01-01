Откриха мозайка в храма на Херакъл в Хераклея Синтика.

Уникална находка: Откриха торс на Херакъл в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Това съобщиха археолозите от Archaeologia Bulgarica.

Припомняме, че преди дни беше открит торса на Херакъл.

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Находката има ключово значение и се очертава като едно от най-важните открития в настоящия археологически сезон.

Откритият артефакт дава нови и убедителни доказателства за съществуването на по-ранен храм под разкрития в момента храм на Херакъл.