Откриха мозайка в храма на Херакъл в Хераклея Синтика.
Уникална находка: Откриха торс на Херакъл в Хераклея Синтика (ВИДЕО)
Това съобщиха археолозите от Archaeologia Bulgarica.
Припомняме, че преди дни беше открит торса на Херакъл.
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Находката има ключово значение и се очертава като едно от най-важните открития в настоящия археологически сезон.
Откритият артефакт дава нови и убедителни доказателства за съществуването на по-ранен храм под разкрития в момента храм на Херакъл.