Разкопките в Хераклея Синтика за 2026 година се очаква да започнат в края на април или най-късно в началото на май. Това съобщи ръководителят на проучванията професор д-р Людмил Вагалински.

Началото на теренната работа зависи от приключването на годишните отчети и от процедурите по издаване на разрешения от Министерството на културата. Професор Вагалински изрази благодарност към Министерския съвет, за това че за поредна година с тяхно постановление се отпускат финансови средства, които целенасочено да подпомогнат продължаването на археологическите проучвания на обекта. С постановление на правителството е одобрено финансиране в размер на 180 хиляди евро. „Това е сумата, която е гласувана и записана в постановлението на Министерския съвет“, уточни археологът.

От общинската администрация съобщиха, че Хераклея Синтика остава приоритет за местната власт и през 2026 година. Община Петрич е заложила и защитила финансиране в размер на 366 хиляди евро в своята концепция за Интегрирани териториални инвестиции за проучване и теренна консервация на обекта. Така средствата за археологически разкопки през настоящата 2026 година ще бъдат с най-големия досега бюджет - 546 хиляди евро. От тях 180 хиляди евро се отпускат от Министерски съвет, а 366 хиляди евро от защитен проект от Община Петрич за Интегрирани териториални инвестиции. Тази значителна сума ще даде възможност на екипа на професор Вагалински да направи по-мащабни проучвания и теренна консервация.

Сред основните задачи за предстоящия сезон той открои проучването на храма на Херакъл, включително неговата вътрешност и южната фасада. Планират се и разкопки в източната зона на храма, където се предполага, че се намира градската порта на Хераклея Синтика и улица, водеща към форума – ключови елементи от архитектурата на античния град.

Предвижда се и работа в последните непроучени участъци от форума, които досега са били в частен имот. След придобиването на терена от общината, археолозите ще координират дейностите си с плановете на Община Петрич за следващия етап от социализацията на обекта, така че археологическите проучвания да не пречат на бъдещото му експониране.

Екипът на проф. д-р Людмил Вагалински през годините реализира редица значими открития в Хераклея Синтика, част от които получиха международно признание и намериха място в световната археология. Очаква се и през тази година в разкопките да се включат чуждестранни студенти по археология. По думите на ръководителя на екипа интересът е много голям, а конкретните параметри на участието им ще бъдат уточнени в следващите месеци. Обектът продължава да привлича и сериозен интерес от страна на медии и посетители.