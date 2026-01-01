Румен Радев среща НАТО
Румен Радев среща НАТО / Министерски съвет

Решението на България да не се присъедини към „Коалицията на желаещите“ и изявлението на премиера Румен Радев, че страната няма да участва във формат, подкрепящ продължаването на военната помощ за Украйна, намериха широк отзвук в международните медии.

Британският „Гардиън“ отбеляза новината в своя лайв блог, посветен на честванията за Деня на Бастилията. Изданието цитира думите на Румен Радев, че България няма да се включи в коалиция, която настоява за продължаване на финансовата и военната подкрепа за Украйна, тъй като според него конфликтът трябва да бъде решен по дипломатически път.

Италианската информационна агенция АНСА публикува отделна новина със заглавие, че България няма да се присъедини към „Коалицията на желаещите“. Според агенцията Радев е съобщил, че лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон, но е преценил, че мястото на България не е в тази инициатива.

Анадолската агенция също акцентира върху изявлението на българския премиер, че страната „няма място“ в коалицията и подкрепя дипломатическо решение вместо продължаване на военната помощ за Киев.

Агенция Блумбърг беше посочена от редица международни медии като първоизточник на информацията от Париж.

Украинската държавна агенция Укринформ също отрази решението на София, представяйки го от украинска гледна точка.

Руските медии също обърнаха значително внимание на темата. ТАСС съобщи, че България няма да участва в „Коалицията на желаещите“, като акцентира върху думите на Радев, че войната не може да бъде прекратена чрез продължаване на военната помощ, а чрез дипломация.

РИА Новости публикува отделен материал, в който представи решението на България като отказ от присъединяване към инициативата и като позиция срещу по-нататъшната военна ескалация.

Вестник „Известия“ разгледа темата в по-широкия контекст на различията между европейските държави по отношение на подкрепата за Украйна.

„Российская газета“ също акцентира върху решението на българското правителство, като подчерта, че София предпочита дипломатически подход към войната. 

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