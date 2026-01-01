Решението на България да не се присъедини към „Коалицията на желаещите“ и изявлението на премиера Румен Радев, че страната няма да участва във формат, подкрепящ продължаването на военната помощ за Украйна, намериха широк отзвук в международните медии.
Prime Minister Rumen Radev announced today that Bulgaria doesn't belong in the Coalition of the Willing, as his country's guards marched alongside other European armed forces during Bastille Day celebrations hosted by French President Emmanuel Macron. https://t.co/IchnkxpSzd— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) July 14, 2026
Британският „Гардиън“ отбеляза новината в своя лайв блог, посветен на честванията за Деня на Бастилията. Изданието цитира думите на Румен Радев, че България няма да се включи в коалиция, която настоява за продължаване на финансовата и военната подкрепа за Украйна, тъй като според него конфликтът трябва да бъде решен по дипломатически път.
Италианската информационна агенция АНСА публикува отделна новина със заглавие, че България няма да се присъедини към „Коалицията на желаещите“. Според агенцията Радев е съобщил, че лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон, но е преценил, че мястото на България не е в тази инициатива.
Анадолската агенция също акцентира върху изявлението на българския премиер, че страната „няма място“ в коалицията и подкрепя дипломатическо решение вместо продължаване на военната помощ за Киев.
Агенция Блумбърг беше посочена от редица международни медии като първоизточник на информацията от Париж.
Bulgaria will no longer be a part of the so-called coalition of the willing, a group of nations that support Ukraine against Russian aggression, according to Prime Minister Rumen Radev https://t.co/KrnJj57zMp— Bloomberg (@business) July 14, 2026
Украинската държавна агенция Укринформ също отрази решението на София, представяйки го от украинска гледна точка.
Bulgaria pulls out of the Coalition of the Willing—its third blow to Ukraine in two months— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 14, 2026
Pro-Russian Prime Minister Rumen Radev announced on 14 July that his country is leaving the group of nations backing Kyiv against Russian aggression, a day after Bulgaria's chair sat empty… pic.twitter.com/oluEjAOjFe
Руските медии също обърнаха значително внимание на темата. ТАСС съобщи, че България няма да участва в „Коалицията на желаещите“, като акцентира върху думите на Радев, че войната не може да бъде прекратена чрез продължаване на военната помощ, а чрез дипломация.
РИА Новости публикува отделен материал, в който представи решението на България като отказ от присъединяване към инициативата и като позиция срещу по-нататъшната военна ескалация.
Вестник „Известия“ разгледа темата в по-широкия контекст на различията между европейските държави по отношение на подкрепата за Украйна.
Bulgaria withdraws from 'Coalition of the Willing', which supports Ukraine with military and financial aid, PM Rumen Radev announced pic.twitter.com/D2lYOWCDu5— Daily Romania (@daily_romania) July 14, 2026
„Российская газета“ също акцентира върху решението на българското правителство, като подчерта, че София предпочита дипломатически подход към войната.