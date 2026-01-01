Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Николай Денков разкритикува позицията на премиера Румен Радев по повод срещата на т.нар. „Коалиция на желаещите“ в Париж, като заяви, че тя отдалечава страната от общите европейски усилия за сигурност.

В публикация във Facebook Денков поставя въпрос дали България предоставя военна помощ на Украйна и отправя критики към правителството.

Радев от Париж: България няма да се присъедини към „Коалицията на желаещите“

„Извън логичния въпрос даваме ли или не даваме военна подкрепа на Украйна, за което правителството през ден си сменя позицията на 180 градуса, е важно да се изясни: кога започват мирните дипломатически усилия, за които цяла Европа настоява, и какво направи „Прогресивна България“, за да накара агресора Путин да седне на масата на преговорите?“, пише Денков.

Според него, ако няма отговор на тези въпроси, изразената от Радев позиция след срещата в Париж е „още една крачка към изолиране на България от общите европейски усилия за сигурност“ и е „срещу националния ни интерес“.

Денков обръща внимание и на възможните последици за българската отбранителна индустрия.

„Щетите за родната отбранителна индустрия ще се усетят най-силно от заетите в българските военни заводи, които могат да се окажат без работа. Мисли ли правителството за тях?“, пита той.

По-рано днес премиерът Румен Радев заяви от Париж, че България няма да се присъедини към „Коалицията на желаещите“, тъй като страната не участва в инициативи, които предвиждат продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. По думите му решението на конфликта трябва да бъде търсено чрез дипломация, а не чрез удължаването му с военни средства.