Случаите на рак в световен мащаб ще продължат да нарастват, тъй като хората живеят по-дълго, населението се увеличава, а рискови фактори като замърсяването остават широко разпространени. Някои страни обаче ще понесат много по-голяма тежест от други.

Това сочи нов доклад на Световната здравна организация (СЗО), цитиран от "Евронюз".

Най-голям ръст се очаква в Африка и региона на Източното Средиземноморие – съответно с 125,2% и 109,8%. Поради продължаващите неравенства най-тежко ще бъдат засегнати страните с ниски и по-ниски средни доходи.

Според СЗО глобалната картина на онкологичните заболявания се характеризира с „дълбоко неравенство“. Петгодишната преживяемост при рака на гърдата и детските онкологични заболявания надхвърля 85% в страните с високи доходи, но е под 45% в страните с ниски доходи.

Недостатъчният достъп до диагностика затруднява ранното откриване и точното определяне на стадия на заболяването, което ограничава възможностите за своевременно лечение. В много държави късната диагноза остава правило дори при видове рак, които могат да бъдат открити рано.

Сериозни неравенства в лечението съществуват както между отделните държави, така и вътре в тях, като са свързани с образованието, местоживеенето, етническата принадлежност, пола, уврежданията, принадлежността към коренно население и миграционния статут.

„Това дали човек ще преживее рак никога не трябва да зависи от мястото, където е роден, или от доходите му“, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус. По думите му тези неравенства не са неизбежни и могат да бъдат преодолени чрез по-силни и координирани действия.

СЗО предупреждава, че въпреки засилените политически ангажименти през последните години напредъкът остава твърде бавен. В момента 82% от държавите имат национални планове за контрол на онкологичните заболявания, а научните иновации се развиват бързо, но това все още не се превръща в животоспасяващи действия с необходимото темпо.

„Макар в някои държави, които прилагат политики за превенция, да се отчита спад при определени видове рак, напредъкът е твърде бавен“, заяви директорът на Международната агенция за изследване на рака (IARC) към СЗО Елизабете Вайдерпас. По думите ѝ все по-голямо влияние оказват затлъстяването, липсата на физическа активност, нездравословното хранене и замърсяването на въздуха.

Понастоящем един на всеки пет души е изложен на риск да развие рак през живота си, а 92% от хората ще имат близък член на семейството с диагноза рак.

През 2024 г. в света са регистрирани 20,6 милиона нови случая на рак и около 9,7 милиона смъртни случая. Заболяването е втората водеща причина за смърт след сърдечно-съдовите болести. Най-често срещаните онкологични заболявания при мъжете са ракът на белия дроб и на простатата, а при жените – ракът на гърдата и на белия дроб.

За да бъде ограничена тази тенденция, СЗО призовава държавите да подобрят системите за събиране на данни и отчетност, да увеличат инвестициите в прилагането на мерките и да засилят международното сътрудничество между науката, политиките и практиката.

„Изборите, които правим днес и през следващите години, ще определят тежестта на онкологичните заболявания и отражението им върху живота на хората в бъдеще“, заяви Тедрос.