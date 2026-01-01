Полицията в Свищов установи 53-годишен мъж, повредил лек автомобил в село Драгомирово. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Той е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

На 13 юли около 16:00 ч. съдействие в полицията е потърсил жител на Свищов. Той обяснил, че същия ден в село Драгомирово е намерил автомобила си със счупени стъкла и повреди.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 53-годишен мъж от същото село, известен на полицията.