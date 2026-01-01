Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев замина на работно посещение в Съединените американски щати, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

В рамките на визитата той ще участва в министерска конференция на тема „Възраждане на политическия тероризъм“, организирана от Държавния департамент на САЩ.

По време на посещението си министър Демерджиев ще проведе и редица двустранни срещи, посветени на засилването на сътрудничеството в областта на противодействието на трансграничната престъпност, прането на пари и борбата с корупцията.

Очаква се в рамките на разговорите да бъдат обсъдени възможностите за разширяване на партньорството между България и САЩ по ключови въпроси, свързани със сигурността и правоохранителната дейност.