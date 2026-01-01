Горските пожари, които бушуват в гора южно от Париж, са обхванали още по-големи площи през нощта. Това съобщиха пожарните служби, в навечерието на честванията на националния празник на Франция.
Пожарът избухна на 12 юли в обширната гора Фонтенбло, на около 60 километра югоизточно от столицата. Някога кралско ловно поле, днес районът е осеян с тихи села и е популярна дестинация за туристи и любители на скалното катерене, предаде АФП.
Ден по-късно избухна втори, по-малък пожар, а двата огъня вече са изпепелили над 1900 хектара – площ, приблизително три пъти по-голяма от тази на Гибралтар, съобщиха пожарникарите.
WATCH: Firefighters battled a wildfire in the historic Fontainebleau Forest near Paris, deploying fire engines and water-bombing aircraft as a relentless heatwave gripped much of western Europe. pic.twitter.com/EQ2efuMyW5— Breaking911 (@Breaking911) July 14, 2026
Около 850 пожарникари, подпомагани от специализирани самолети, се борят с огнената стихия, като властите се надяват през деня да овладеят ситуацията, заяви говорителят на регионалната противопожарна служба Пол-Едуар Лорен.
На 14 юли Франция отбелязва националния си празник, който традиционно е съпроводен с вечерни фойерверки.
Тъй като регионът преживява третата си гореща вълна за последните три месеца, много общини в страната отмениха традиционните празнични зари, въпреки че често се организират и нерегламентирани фойерверки.
Тазгодишните чествания съвпадат и с полуфиналния мач от Световното първенство, в който Франция ще се изправи срещу Испания. Независимо от изхода на срещата се очаква феновете да изпълнят улиците след последния съдийски сигнал – за да празнуват победа или да изразят разочарованието си.
800 хектара в пламъци: Голям пожар заплашва гората Фонтенбло край Париж (ВИДЕО)
Пожарите принудиха около 1000 души във Фонтенбло и околностите му да напуснат домовете си.
Властите разследват дали пожарите са били предизвикани умишлено, като двама души вече са арестувани по подозрение в палеж.
WATCH: ‘Unprecedented’ forest fire tears through Fontainebleau near Paris; 900+ evacuated pic.twitter.com/7d3RMcJ9ie— Rapid Report (@RapidReport2025) July 13, 2026
Заради мащаба на бедствието бяха мобилизирани четири самолета Canadair – безпрецедентна мярка за района на Голям Париж – както и два самолета Dash и три противопожарни хеликоптера.
До понеделник вечерта (13 юли) авиацията е извършила общо 187 пускания на вода, каза ръководителят на спасителната операция Жан-Марк Сикар.