Горските пожари, които бушуват в гора южно от Париж, са обхванали още по-големи площи през нощта. Това съобщиха пожарните служби, в навечерието на честванията на националния празник на Франция.

Пожарът избухна на 12 юли в обширната гора Фонтенбло, на около 60 километра югоизточно от столицата. Някога кралско ловно поле, днес районът е осеян с тихи села и е популярна дестинация за туристи и любители на скалното катерене, предаде АФП.

Ден по-късно избухна втори, по-малък пожар, а двата огъня вече са изпепелили над 1900 хектара – площ, приблизително три пъти по-голяма от тази на Гибралтар, съобщиха пожарникарите.

Около 850 пожарникари, подпомагани от специализирани самолети, се борят с огнената стихия, като властите се надяват през деня да овладеят ситуацията, заяви говорителят на регионалната противопожарна служба Пол-Едуар Лорен.

На 14 юли Франция отбелязва националния си празник, който традиционно е съпроводен с вечерни фойерверки.

Тъй като регионът преживява третата си гореща вълна за последните три месеца, много общини в страната отмениха традиционните празнични зари, въпреки че често се организират и нерегламентирани фойерверки.

Тазгодишните чествания съвпадат и с полуфиналния мач от Световното първенство, в който Франция ще се изправи срещу Испания. Независимо от изхода на срещата се очаква феновете да изпълнят улиците след последния съдийски сигнал – за да празнуват победа или да изразят разочарованието си.

800 хектара в пламъци: Голям пожар заплашва гората Фонтенбло край Париж (ВИДЕО)

Пожарите принудиха около 1000 души във Фонтенбло и околностите му да напуснат домовете си.

Властите разследват дали пожарите са били предизвикани умишлено, като двама души вече са арестувани по подозрение в палеж.

Заради мащаба на бедствието бяха мобилизирани четири самолета Canadair – безпрецедентна мярка за района на Голям Париж – както и два самолета Dash и три противопожарни хеликоптера.

До понеделник вечерта (13 юли) авиацията е извършила общо 187 пускания на вода, каза ръководителят на спасителната операция Жан-Марк Сикар.