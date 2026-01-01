Под въздействие на два вида дрога 25-годишен управлявал лек автомобил „Ауди“. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

Мъжът е бил спрян за проверка от полицейски служители на 13 юли около 20:40 часа в района на Тутракан.

Задържаха 33-годишен водач, шофирал в Тутракан с положителна проба за дрога

Тестът с техническо средство дал положителен резултат за употреба на канабис и метамфетамин. Водачът е отказал да даде кръвна проба.

Задържан е за срок до 24 часа, образувано е досъдебно производство.