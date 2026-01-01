Франция отбелязва националния си празник с военен парад под мотото "Стратегическото пробуждане на Европа". Поканени са официални гости от 25 страни, сред които - и България.

Отбранителната сила на Европа е главна тема на всички събития, събрали официалните гости за френския национален празник, пише БНР . За последен път в президентския си мандат Еманюел Макрон ще приеме парада на въоръжените сили с участието на 500 военнослужещи от Франция и нейни партньори.

dariknews.bg

Ден преди тържеството, в традиционната със реч към армията Макрон отчете удвояването на бюджета за отбрана за деветте години управление и пожела процесът да се ускори за следващата година. Европа е готова да брани "ако трябва, с кръв" мира, свободата и върховенството на закона, заяви президентът.

За първи път зрителите на парада ще гледат демонстрация на действията на сухопътните и въздушните сили и координацията между тях по време на една съвременна военна операция. За спокойното протичане на тържеството ще следят 7000 полицаи.

Франция ще почете жертвите на терористичния атентат, сполетял Ница точно преди десет години на националния празник.