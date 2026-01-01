И тази нощ премина под знака на рязка ескалация на конфликта между Съединените щати и Иран.

Американската армия нанесе удари по ирански цели за трета поредна нощ по нареждане на президента Доналд Тръмп, след като боевете се възобновиха след разпадането на примирието, действало от април.

Ирански медии съобщиха за експлозии в пристанището Бандар Абас, на островите Киш и Кешм, както и в провинциите Бушехр и Хузестан. Според държавната агенция ИРНА американски атаки е имало и в югозападната част на страната.

Паралелно с това напрежението в Ормузкия проток продължава да нараства. Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства съобщи, че два танкера на страната са били ударени от ирански ракети в териториалните води на Оман. Загинал е индийски моряк, а осем души са ранени. Пожарите на борда са били овладени.

Великобритания също съобщи за удар срещу друг танкер в района, но без жертви.

Отговорността за атаките беше поета от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. В изявление иранските военни твърдят, че двата супертанкера са нарушили предупрежденията, изключили са навигационните си системи и са използвали забранен маршрут през протока. Техеран обвини Вашингтон, че насърчава подобни действия, и предупреди за риск от глобална енергийна криза.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че американските удари са насочени срещу иранските военни способности в Ормузкия проток, но допълни, че все още не изключва възможността за дипломатическо решение. Междувременно той е уведомил официално Конгреса за възобновяването на военните действия, което според администрацията му открива нов 60-дневен период за използване на военна сила без предварително одобрение от законодателите.

Според иранската държавна телевизия страната е отвърнала с удари срещу американски кораб с крилати ракети и срещу американски съоръжения в Кувейт с дронове. Бахрейн съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са прехванали ирански въздушни нападения.

Новата ескалация идва, след като примирието между Вашингтон и Техеран, договорено през април след близо 40 дни бойни действия, окончателно се разпадна след поредицата атаки срещу корабоплаването в Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол.