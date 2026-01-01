Министерството на образованието и науката и Националното представителство на студентските съвети организират среща за обсъждане на проблемите, довели до напрежението между ръководството на НАТФИЗ и студенти в академията.

За нея е известно само, че ще се състои на 15 юли в Националния студентски дом.

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След протеста на студентите вчера, министърът на културата Евтим Милошев стана медиатор за възстановяване на диалога в НАТФИЗ, съобщиха от МК. Той прие на среща протестиращи студенти и техния преподавател Нина Алтъпармакова, след която среща е провел разговори и с министъра на образованието проф. д-р Георги Вълчев и ректора на театралната академия проф. Мирослав Дачев.

И тримата ръководители са били единодушни, че казусът изисква диалог и се планира среща, която да се проведе на 15.07.2026 г. в Националния студентски дом с представители на протестиращите, ръководството на НАТФИЗ, МОН и НПСС.