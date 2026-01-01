Министърът на културата Евтим Милошев се срещна с протестиращи студенти от НАТФИЗ и техния преподавател Нина Алтъпармакова, като по време на разговора заяви готовност да бъде посредник за възстановяване на диалога между протестиращите и ръководството на театралната академия.

Още в началото на срещата и двете страни са се обединили около позицията, че Министерството на културата няма административни правомощия спрямо НАТФИЗ, тъй като висшето училище е към Министерството на образованието и науката.

„В същото време вие сте хората, които утре ще правите филмовата индустрия и в този смисъл аз съм един от вас. Вие сте хората, които утре ще изграждате лицето на българската култура и у нас, и по света, затова с голямо уважение ви приемам“, е заявил министър Милошев.

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Той е подчертал още, че академичната автономия е важно постижение за висшите училища, тъй като дава възможност и на студентите да участват в управлението на университетите.

След срещата с протестиращите министърът е разговарял с министъра на образованието проф. д-р Георги Вълчев и с ректора на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев.

По информация на Министерството на културата тримата са били единодушни, че създалата се ситуация може да бъде разрешена единствено чрез диалог.

Планира се на 15 юли в Националния студентски дом да се проведе среща с участието на представители на протестиращите студенти, ръководството на НАТФИЗ, Министерството на образованието и науката и Националното представителство на студентските съвети. Целта е да бъде възстановена комуникацията между страните и да се търси трайно решение на възникналия спор.