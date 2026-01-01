Руският президент Владимир Путин е изправен пред нарастващ натиск както заради продължаващата война в Украйна, така и заради зачестилите украински удари по руската енергийна инфраструктура. Това заяви естонският външен министър Маргус Цахкна в интервю за германската медийна група RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

По думите му все повече представители на руския бизнес елит губят увереност, че Москва може да постигне победа във войната.

„Дори сред олигарсите все повече хора се съмняват във войната на Путин. Мнозина, които преди година говореха за победа, вече не вярват в нея“, заяви Цахкна.

Министърът коментира и бъдещето на руския президент, като направи провокативна препратка към поредица от мистериозни смъртни случаи на руски бизнесмени през последните години.

„Путин би могъл да промени целите си и да започне сериозни преговори, ако действа рационално. Но е възможно един ден той и семейството му да 'скочат от прозореца'. В Русия подобни неща се случват“, каза Цахкна.

Изказването идва на фона на засилените украински атаки срещу руски петролни рафинерии, складове за гориво и логистична инфраструктура. Според полската аналитична компания Rochan Consulting от началото на годината са регистрирани близо 200 удара срещу руски рафинерии – значително повече в сравнение със същия период на миналата година.

През последните седмици украински дронове нанесоха удари по редица енергийни обекти, включително край Москва. Според украинските власти целта на операцията е да бъде ограничен капацитетът на Русия да финансира войната и да се увеличи натискът върху Кремъл.

Цахкна заяви, че засилените удари вече оказват влияние върху ежедневието на руснаците.

„Всеки руснак започва да усеща, че войната вече не е някъде далеч, а достига и до собствената му страна“, каза той.

Според естонския министър усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да посредничи за прекратяване на войната засега не са дали резултат.

„Путин основно изгуби времето на Тръмп. Преговорите на практика се провалиха“, заяви Цахкна.

Въпреки напрежението той смята, че Русия няма достатъчно военни ресурси, за да започне широкомащабна атака срещу Полша или балтийските държави в близко бъдеще.

„Мащабно нашествие през следващите седмици е изключено. Русия няма ресурси за това. Но тя остава опасна държава и провокации винаги са възможни“, предупреди външният министър.

Междувременно руските власти съобщават за нови украински атаки с дронове срещу енергийна и транспортна инфраструктура. Москва твърди, че противовъздушната отбрана е прехванала десетки безпилотни апарати, а Федералната служба за сигурност (ФСБ) обяви, че е предотвратила предполагаеми атаки срещу две руски военновъздушни бази. Украинската страна не е коментирала тези твърдения.