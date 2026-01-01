Назначените от Русия официални представители обявиха извънредно положение в анексирания Крим, като целта на мярката е преодоляване на последиците от неотдавнашните украински удари, които причиниха сериозен недостиг на гориво и електроенергия, предадоха Франс прес и Ройтерс.

„Юридическата рамка за въвеждането на извънредно положение позволява най-бързото възможно решаване на проблемите, свързани с поддържането на функционирането на всички жизненоважни сектори“, заяви губернаторът Сергей Аксьонов в публикация в Телеграм.

Опашки по бензиностанциите и празни рафтове: Крим плаща цената на войната (ВИДЕО)

Властите в Крим преустановиха всички туристически дейности и работата на детските летни лагери до септември, като се позоваха както на недостига на гориво, така и на опасения за безопасността. Бензиностанциите прекратиха продажбите на гориво за частни лица и компании от 21 юни.