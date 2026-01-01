По-бързото биологично стареене може да е една от причините за увеличаването на случаите на рак при хора под 50 години, съобщава „Live Science“. Учените установяват, че по-млади хора, чиято биологична възраст е по-висока от реалната им възраст, са по-склонни да развият някои видове рак в ранна възраст.

През последните години се наблюдава увеличение на случаите на рак при по-млади възрастни, включително на рак на гърдата, дебелото черво, бъбреците и матката. Според изследване от 2023 г. диагнозите на рак с ранно начало са нараснали с около 25% в световен мащаб между 1990 и 2019 г., а учените все още търсят причините за тази тенденция.

Новото проучване предполага, че по-младите поколения може да имат по-голяма разлика между хронологичната си възраст и биологичната си възраст – показател, който отразява реалното състояние на тъканите и системите в организма.

Изследователите са анализирали данни от над 150 000 души, включени в британската база данни UK Biobank. Чрез кръвни показатели те са изчислили биологичната възраст на участниците с помощта на модела PhenoAge, който определя дали организмът изглежда по-стар или по-млад спрямо действителната възраст.

Резултатите показват, че хората, родени между 1965 и 1974 г., имат малко по-ускорено биологично стареене в сравнение с родените между 1950 и 1954 г. При анализ на друга голяма база данни в САЩ се установява още по-голяма разлика – родените между 1990 и 1999 г. показват значително по-високи показатели на биологично стареене спрямо по-старите поколения.

При участниците с по-голяма разлика между биологичната и реалната възраст рискът от развитие на рак с ранно начало е бил около 15% по-висок. Най-силна връзка е установена при рак на белия дроб, храносмилателната система и матката.

Допълнителният анализ показва, че признаци за по-стар имунитет са свързани с по-висок риск от ранен рак на белия дроб, а показатели за по-старо състояние на мастната тъкан – с по-голяма вероятност за рак на дебелото черво.

Учените обаче подчертават, че изследването не доказва, че ускореното биологично стареене директно причинява рак. Необходими са допълнителни проучвания, тъй като тестовете за биологична възраст все още са сравнително нови и могат да дават различни резултати при отделните хора.

Експертите отбелязват, че основният въпрос остава дали биологичното стареене е причина за увеличаването на случаите на рак при младите хора или е само показател за други фактори, които влияят върху риска.

Авторите на изследването се надяват, че този подход ще помогне на учените да разберат по-добре защо все повече млади хора развиват рак и да открият нови начини за ранно откриване и превенция на заболяването. |