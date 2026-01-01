Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност мъжа, шофирал след употреба на алкохол, предизвикал лека катастрофа в центъра на София и противозаконно пречел на полицейски служители да изпълнят задълженията си.

Шофьорът с 3,43 промила, избягал след катастрофа в София, е с десетки нарушения на пътя (ВИДЕО)

Събраните до момента доказателства сочат, че на 18 юли, обвиняемият Ф.Б. е управлявал лек автомобил марка „Пежо“ по бул. „Михай Еминеску“ в София с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 3,43 промила. Освен това Ф.Б. противозаконно е пречел на полицейските служители да изпълнят задълженията си по закон за проверка самоличността и документите на гражданите като не спрял на разпореждане, отправено със звуков и светлинен сигнал. Установено е, че по-рано същият ден е причинил пътнотранспортно произшествиев центъра на София.

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Правната квалификация на повдигнатите обвинения е за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева и за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 3 години.

С определение на Софийски районен съд спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.